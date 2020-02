Ao voltar a ganhar à concorrência na manhã desta sexta-feira, depois de ter começado 'O Programa da Cristina' a falar de arte, o rosto da SIC decidiu manifestar-se publicamente. A apresentadora recorreu à sua página do Instagram para falar sobre as audiências, mostrando-se feliz com o resultado positivo que tem recebido.

"Raramente falo de audiências. O que me norteia profissionalmente é a qualidade, a diferença e a forma como entendo o fazer televisão. Tenho tido a sorte do público me dar a mão. Durante anos, ou melhor, desde sempre, os programas da manhã foram encarados como o parente pobre dos conteúdos televisivos", começou por escrever.

"Eu, que nunca desejei 'prime time', para mim não há públicos melhores nem mais importantes, há públicos, sinto uma vaidade que não quero castigar ao saber que 'O Programa da Cristina' foi o programa com o share mais alto do dia, em toda a linha. O programa que começou com uma exposição de arte. Tudo aquilo que não funciona num programa da manhã. Arte não é para 'donas de casa'", acrescentou, destacando o caminho de sucesso que tem conseguido conquistar na SIC com o seu programa.

"A casa que já foi palco de ópera, música clássica, teve orquestra a tocar, música popular, políticos e música pimba. Estrangeiros e portugueses. Os que escolhem diariamente o que ver. De manhã ou à noite. Quando andam para trás na box. Um programa da manhã. Deixem-me dizer outra vez. Um programa da manhã. Até segunda", rematou.

