Depois de ter surpreendido os que a seguem no Instagram com algumas imagens captadas durante uma sensual sessão fotográfica, Cristina Ferreira mostrou-se sem maquilhagem e "mais vestida".

A apresentadora aproveitou a manhã deste sábado para repor as energias e voltou a passear junto ao mar. Um momento que fez questão de partilhar com os fãs.

"Hoje mais vestida", escreveu na legenda da fotografia que partilhou na sua página do Instagram, referindo-se à recente sessão fotográfica onde aparece com um vestido justo, decotado, com padrão tigresa.

Veja na galeria mais imagens de Cristina durante o passeio pela praia e ainda outras fotos da ousada sessão fotográfica.

