Viajar para os estrangeiro e descobrir novos locais é maravilhoso, mas e que tal darmos uma oportunidade para conhecer melhor e com outros olhos a nossa própria cidade?

Foi o que fez Cristina Ferreira este sábado. A diretora de entretenimento e ficção da TVI andou a (re)descobrir Lisboa e partilhou um conjunto de fotografias do seu passeio nas redes sociais, deixando um pequeno texto como reflexão.

"Turista em Lisboa. Confesso que me surpreendi. O natal torna tudo ainda mais bonito. A luz da cidade é incrível. O entardecer mágico. Esplanadas com vida suave. Músicos e artistas diversos. Hotéis com conceitos surpreendentes. Lisbonita, virei mais vezes de turista", escreveu a apresentadora.

Leia Também: "O amor manifesta-se de tantas formas. Quando é verdadeiro é eterno"