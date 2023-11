Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conheceram no 'Dois às 10', da TVI, a história de Ramiro, que lutou contra o vício do álcool, foi sem-abrigo durante 12 anos mas que conseguiu superar as dificuldades. Agora está junto de Emília há 18 anos.

Uma história que marcou Cristina Ferreira e que fez questão de destacar na sua página de Instagram, numa publicação onde dedica também uma carinhosa mensagem a Ruben Rua.

"O amor manifesta-se de tantas formas. Quando é verdadeiro é eterno. Seja na minha história com o Ruben Rua ou na história de hoje do Ramiro e da Emília. Se quiserem perceber que há pessoas tocadas pela bondade é verem a história. Que dia bonito", disse.

Leia Também: Cristina Ferreira volta a falhar o 'Dois às 10'. Este é o motivo