Cristina Ferreira vai fazer uma "revelação ao país" na próxima segunda-feira, dia 8 de março, às 21h15.

A informação é avançada pela TVI de forma oficial, através de um vídeo promocional que está a passar em antena desde a noite de terça-feira.

Esta revelação surge um dia após a estreia do programa 'All Together Now', marcada para o próximo domingo, dia 7.

Até ao momento, ainda foram reveladas informações sobre qual será o tema abordado pela diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Leia Também: Reveladas novas imagens do super concurso de Cristina Ferreira