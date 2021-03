'All Together Now' tem estreia marcada para este domingo.

"Domingo é o dia": é desta forma que Cristina Ferreira apresenta um vídeo de promoção ao programa 'All Together Now', onde são reveladas novas imagens deste grande concurso de talentos que promete dar que falar. Note-se que no programa os concorrentes enfrentam um júri composto por 100 pessoas dentro da área da Cultura e espetáculo. A ideia é convencer o maior número de forma a avançar na competição. Entretanto, veja o vídeo partilhado pela apresentadora.