Cristina Ferreira reagiu à entrevista de Zé Lopes ao programa 'Conta-me' com uma publicação onde pela primeira vez fala sobre a saída do comunicador do programa 'Somos Portugal'.

"Há momentos na vida em que temos de proteger os nossos. A agressão ao Zé durante um período de tempo era tão grande que me doía vê-lo sofrer", começa por referir a diretora de Ficção e Entretenimento.

Zé Lopes deixou de ser apresentador do programa 'Somos Portugal', tal como Ana Arrebentinha, depois de ter sido alvo de várias críticas nas redes sociais. Um período muito duro para o jovem comunicador, tal como o próprio revelou na entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.

"Ninguém, no meio de tanta maldade, conseguiria ver o que sempre vi. O jovem trabalhador a viver o sonho. A vida encarrega-se de pôr tudo no lugar. E eu cá estarei para o ajudar a chegar lá", garante Cristina Ferreira.

Foi a apresentadora quem, aquando do sua passagem para a SIC, deu a Zé Lopes a sua primeira oportunidade na televisão. O jovem mudou-se depois para a TVI quando Cristina regressou ao canal de Queluz de Baixo.

Atualmente, Zé Lopes coordenador de conteúdos do programa 'Em Família' e comentado de 'Big Brother 2021'.

