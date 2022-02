Cristina Ferreira entrevistou Mário Ferreira, "dono da TVI", como revelou esta segunda-feira, 14 de fevereiro. Uma conversa que vai para o ar no próximo sábado, dia 19.

Junto de uma fotografia de ambos, escreveu: "Aos 16 anos disse ao pai que ia embora. 'Se vais não voltas', foi o que ouviu. Não hesitou. Começou a trabalhar em Londres num restaurante. Aos 18 já estava a comprar um andar em Matosinhos. Embarcou num navio onde trabalhou sem folgas anos seguidos. Desde miúdo que sonhava com barcos que via no porto de Leixões. Hoje é dono da TVI".

"Tem 54 anos e 4 filhos. Este sábado conhecemos Mário Ferreira. O homem que celebra contratos com um aperto de mão", completou.

