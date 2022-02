Cristina Ferreira teve este domingo, dia 13, um dos maiores desafios da sua carreira. A apresentadora conduziu a gala do 'Big Brother Famosos' sabendo que a TVI estava debaixo de fogo nas redes sociais por não ter tomado uma atitude perante o comportamento considerado agressivo de Bruno de Carvalho.

A emissão teve início com um comunicado onde Cristina deixa claro o motivo pelo qual a produção do reality show não encontrou motivos para a expulsão direta ou aplicação de uma advertência ao empresário.

"Isto é o Big Brother e o Big Brother é desde há 20 anos o programa que expõe os comportamentos de quem aceita entrar numa casa privado de alguma liberdade e sujeito à pressão do jogo", começa por afirmar.

"Estamos a falar de pessoas e é a salvaguarda dessas pessoas que a nós, TVI e Endemol, nos compete. Desde o momento em que entram até muito tempo depois de saírem são acompanhadas por uma equipa de médicos que sabe de tudo, que tem conversas particulares e confidências com cada um dos concorrentes. E é precisamente essa equipa que juntamente com a equipa da Endemol e da TVI nos vai dando sugestões e dicas de como fazer a gestão de um programa que, volto a dizer, expõe o comportamento de pessoas", afirma, deixando claro que não foi encontrada na avaliação de Liliana Almeida qualquer dúvida sobre a possibilidade de esta estar a ser violentada por Bruno (quer de forma física ou psicológica).

"Eu, enquanto apresentadora, e o Big Brother, que é o comandante de todas as operações, temos um dever: o dever de imparcialidade e também de não julgamento dessas mesas pessoas. É aquilo que tentamos fazer, pelo menos eu tento fazer desde o primeiro dia em que me propus a apresentar este Big Brother. Tento ser imparcial e não julgar qualquer tipo de comportamento de uma pessoa, neste caso jogador dentro da situação em que está exposto. Isso não invalida que eu enquanto cidadã não tenha a minha opinião, a minha perceção, queira também eu usá-la. Não o fiz durante os últimos dias", diz, respondendo assim às muitas críticas de que foi alvo por não comentar o caso.

"Precisamente pelo meu dever de proteção para com as pessoas que estão dentro da casa e por ter acesso a todos os dados, não sou juíza de ninguém. O que posso fazer, é fazer as perguntas que me competem para que cada um que está em casa e aqui possa julgar quem está dentro de um jogo", terminou a apresentadora, que fez durante a gala o prometido - as perguntas certas para tentar esclarecer a questão.

Reveja aqui o momento.

A postura de Cristina Ferreira pode não ter agradado a todos, mas foram muitos os elogios à apresentadora

Zé Lopes e Cláudio Ramos não pouparam nos elogios em direto no programa 'Dois às 10', juntando-se às reações que horas antes começavam a surgir nas redes sociais.

"Fazer um programa de tamanha agressividade emocional não deve ser fácil. Acredito que hoje foi dos programas mais difíceis que a Cristina teve que fazer. Que coagem, que profissionalismo.

Estamos a falar de pessoas, de vidas. Nunca fui a maior fã da Cristina, confesso, mas hoje faço lhe uma vénia. Foste incrível, parabéns", realçou Joana Diniz.

Também Helena Isabel Patrício partilhou da mesma opinião. "À minha direita está a Cristina, que abordou toda a situação com a maior imparcialidade. Alheia à pressão das redes sociais e à ignorante onda de ódio. É ela. Humana. Distinta. Integra. Pessoa", elogiou a comentadora, que nesta mesma partilha manifestou o seu desagradado pela forma como Bruno de Carvalho foi condenado e os insultos que lhe foram dirigidos.

Leia Também: Após expulsão, Bruno de Carvalho insulta comentadores e critica Liliana