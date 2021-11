Cristina Ferreira vai participar num espetáculo de stand-up com Salvador Martinha. Esta é a estreia da apresentadora no mundo da comédia, novidade que foi anunciada na sua página de Instagram.

Esta sexta-feira, Cristina Ferreira publicou uma fotografia do cartaz e disse: "A minha mãe sempre me avisou: não te metas com o Salvador Martinha filha. Desculpa mãe. Diz que é para maiores de 16".

O espetáculo vai realizar-se este domingo, 7 de novembro, às 21h, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e conta ainda com Jel e Tatanka.

Leia Também: Web Summit terminou com Presidente Marcelo e Cristina Ferreira em palco