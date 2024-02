Daniela Santos deixou o 'Dança com as Estrelas' no passado sábado, dado que era o par de Bernardo Sousa, que decidiu desistir do concurso.

Já em jeito de balanço, Daniela dirigiu carinhosas palavras a Cristina Ferreira, a apresentadora do programa, e terminou a declaração com um agradecimento.

"A Cristina. Eu tinha-lhe fascínio até a conhecer. Há 11 anos que lhe tenho amor. As palavras que me dirigiu ficarão para sempre no meu coração. Tudo o que sempre fez por mim já estava", começou por escrever Daniela.

"Obrigada por este e por todos os momentos que já me permitiste viver e por teres sempre acreditado em mim. Desejo-te o dobro daquilo que desejo para mim", concluiu a bailarina e coreógrafa. Ora veja:

