Cristina Ferreira foi alvo de muitos elogios depois de uma partilha que fez na sua página de Instagram.

Trata-se de um retrato captado nos estúdios do 'Dois às 10', esta quarta-feira, 21 de fevereiro.

A apresentadora posa com um semblante mais sério e com um visual preto, marcado pela sofisticação do vestido preto e sensualidade das botas acima do joelho.

"Esse cabelo está incrível", notou uma admiradora. "Cristina, mas que sedutora e cada vez mais charmosa", acrescentou outra. "Adoro a cor do cabelo, fica-lhe muito bem", notou mais uma.

