Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha encontraram-se nos bastidores da TVI e o momento foi gravado pela apresentadora.

"Tu és um linguarudo. Não podes falar da vida das outras pessoas", começou por dizer Cristina, entre risos, referindo-se ao facto de Goucha ter respondido a perguntas sobre o namoro da apresentadora com João Monteiro.

No decorrer da conversa, Cristina elogiou o look do colega e amigo. Por sua vez, Goucha falou do 'Dois às 10'. Veja o vídeo na galeria.

