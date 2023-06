Cristina Ferreira passou os últimos dias na Madeira, onde fez parte do grupo de jurados da semifinal dos International Emmy Awards.

Por lá tem brilhado com vários looks, nomeadamente com um curto vestido branco e outro longo, de cor verde, mas a opção para a despedida foi ainda mais adequada a esta estação do ano.

A apresentadora voltou a usar um vestido de verão bege que pertence à sua marca, Cristina Collection. O mesmo está à venda no site oficial por 124 euros, como pode ver aqui.



© Instagram/Cristina Ferreira

