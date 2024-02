Depois de ter mantido o romance fora dos olhos públicos, Cristina Ferreira acabou por assumir o namoro com João Monteiro e agora já não esconde o amor que os une.

Ainda este domingo, a apresentadora publicou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram onde revela que contou com a companhia do tenista no seu habitual passeio pela praia.

Ao mostrar as mãos dadas, Cristina Ferreira não deixou nenhuma mensagem - até porque a 'imagem vale mais do que mil palavras'. No entanto, não deixou de acrescentar o coração roxo.

João Monteiro fez questão de partilhar depois na sua página a publicação de Cristina Ferreira.



© Instagram

Leia Também: A mudança de visual de Cristina Ferreira (com 280 lágrimas feitas à mão)