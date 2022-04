Para celebrara um ano de 'Festa é Festa', a TVI decidiu fazer emissões especiais dedicadas aos festejos deste aniversário especial. E essa foi a razão de a dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira terem estado de novo à frente do pequeno ecrã, desta vez no programa 'Goucha'.

Durante o direto, a saída do marido de Goucha, Rui Oliveira, do programa foi tema de conversa. Isto porque surgiram rumores que alegavam que Cristina Ferreira era a causa da saída de Rui.

"Sexta-feira venho eu", começou por dizer a apresentadora, na brincadeira.

"Pois é, fui largado na cozinha", acrescentou Goucha, falando do marido. "Agora sou eu que tenho que fazer tudo", continuou.

"És o corno, Manuel Luís Goucha", atirou Cristina Ferreira. "Sou sempre o último a saber", confessou o apresentador depois. "Mas neste caso ninguém sabia", destacou de seguida Cristina.

No decorrer da animada conversa, Cristina Ferreira deixou claro: "Só para avisar: não vale a pena comprarem as revistas que saem amanhã, é que me metem no meio destes dois. Eu não tenho nada a ver com isto".

Por sua vez, Manuel Luís Goucha frisou: "Não tem mesmo. A Cristina não tem culpa de coisa alguma porque o Rui é assim, se decide, está decidido".

