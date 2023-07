Este domingo, dia 16, os tenistas Carlos Alcaraz e Novak Djokovic disputaram a final do torneio de Wimbledon, uma partida que teve a duração de quase cinco horas e que terminou com a vitória do jovem espanhol pelos parciais de 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 e 6-4.

Cristina Ferreira usou as redes sociais para partilhar uma fotografia do tenista, de 20 anos, captada durante o jogo deste domingo, e um pequeno vídeo de quando Alcaraz tinha apenas 12 anos e dizia que o seu sonho era vencer os torneios de Roland Garros e Wimbledon e que o seu ídolo era Roger Federer.

"O Carlos. O Carlitos, de 20 anos. O tenista mais jovem de sempre a ser número um no mundo. Às vezes precisamos destes abanões. Só para não nos esquecermos de sonhar", escreveu a apresentadora, uma mensagem que foi criticada por alguns dos seus seguidores.

"Esta lembrou-se hoje de se tentar fazer de entendida em ténis. Carlos Alcaraz chegou a numero um do mundo em 2022 depois de vencer o US Open. Tinha 19 anos, Cristina! Anda tão ocupada a mostrar os vestidos sem roupa interior, que se lembrou que ele chegou a numero um do mundo quase com um ano de atraso. É o que dá quando se pretende mostrar ser entendida no que não se entende", escreveu um utilizador, enquanto outro partilhou: "A seleção nacional de sub-19 a jogar uma final e o importante é isto… as modas e o que fica bem dá nisto! Enfim".

No entanto, houve também quem defendesse a apresentadora. "A publicação da Cristina deu para perceber que está a dizer que os sonhos são possíveis de alcançar. Se forem ler entrevistas com a mesma idade do Cristiano Ronaldo, do Rúben Dias, do Bernardo Silva, etc, também dizem coisas do mesmo género. E alcançaram um patamar que todos sabemos... Foi só uma publicação de motivação", escreveu uma seguidora.

