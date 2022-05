Cristina Ferreira confirmou na gala deste domingo, 22 de maio, a data do fim do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI.

No momento em que estava a comunicar à casa mais vigiada do país os nomeados desta semana, a apresentadora referiu que o programa termina no início de junho.

"Estamos muito perto do final. Dia 5 de junho todos vamos saber quem é que vai ganhar este desafio", disse a apresentadora.

