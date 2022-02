A gala do 29.º aniversário da TVI aconteceu no último sábado e foi para Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal, uma noite de emoções (e algumas peripécias).

Além de ter conduzido o direto ao lado de Manuel Luís Goucha, a estrela do canal parece ter tido uma dose extra de adrenalina ao conduzir uma autocaravana.

O momento foi destacado pela própria nas redes sociais, mas Cristina Ferreira não esclareceu se as imagens foram registadas na chegada à gala ou já no fim da festa.

"Ir vestida de gala numa autocaravana. Check", escreveu na legenda.

Leia Também: Gala do 'Big Brother Famosos' volta a vencer. Cristina Ferreira celebra