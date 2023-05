Gostou do conjunto de lantejoulas com que Cristina Ferreira apresentou a gala do passado domingo, dia 30 de abril, de 'O Triângulo'? Então este artigo é para si.

A comunicadora revelou ao início de segunda-feira que o look é da marca Cristina Collection. O mesmo está à venda no site da marca por 360 euros, disponível apenas em prateado.

Veja aqui a peça em causa.