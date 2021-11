Cristina Ferreira juntou-se a outros rostos da TVI e viajaram para os EUA para a gala dos Emmys. Isto porque a novela 'Quer o Destino' está nomeada na categoria de Telenovela nos International Emmy Awards.

Deste que partiu para Nova Iorque que a apresentadora e diretora de entretenimento da TVI tem partilhado no Instagram várias imagens, e não faltaram as fotografias e vídeos da preparação para a noite de celebração. Além disso, mostrou ainda os bastidores da passadeira vermelha e os looks que a equipa escolheu para a noite de gala.

Veja no vídeo da galeria as imagens que Cristina Ferreira partilhou, até à data, nas stories da sua página de Instagram.

