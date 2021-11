Com a novela 'Que o Destino', da TVI, nomeada para um dos prémios Emmy, Cristina Ferreira e Pedro Teixeira viajaram para os EUA com os membros do canal.

Em Nova Iorque, ambos têm partilhado nas suas página de Instagram imagens desta viagem. Entre as publicações, Pedro Teixeira destacou alguns vídeos nas stories onde mostra que Cristina Ferreira acabou por ser a fotógrafa de serviço enquanto passeavam pela Brooklyn Bridge.

Dois casais de turistas pediram à diretora de entretenimento e ficção da TVI para lhes tirarem uma fotografia e Cristina Ferreira não disse que não. Veja o momento no vídeo da galeria.

