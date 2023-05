Cristina Ferreira saiu de coração cheio do evento que realizou este sábado, 20 de maio, em Guimarães. "Quase 20 mil pessoas já perceberam o que são as #cristinatalks. Guimarães foi uma vez mais o palco de todas as emoções", escreveu a apresentadora numa partilha que fez na sua página de Instagram.

Trata-se de um vídeo que resume os melhores momentos do evento.

"Cada um, com a sua partilha, promove no outro a certeza de que somos únicos, capazes, com caminhos diferentes, onde a autenticidade pode ser a maior das armas. A liberdade de ser nem sempre é fácil de assumir", nota ainda.

"Nunca conseguirei agradecer a quem vai e a quem sobe ao palco. A confiança é um valor inestimável. Por sorte, ou não, as pessoas que comigo se cruzam mostram-me que está tudo certo", termina.

Vale notar que próximo 'Cristina Talks' acontecerá em setembro na cidade de Braga.

