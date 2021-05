Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz foram ao programa de Cristina Ferreira, 'Cristina ComVida', da TVI, para falar da relação. O episódio foi para o ar esta segunda-feira, 3 de maio, e gerou uma grande agitação no Instagram.

Logo após a partilha da fotografia do casal na página oficial do programa no Instagram, foram muitos os que correram para a caixa de comentários para destacar os recentes rumores sobre o suposto fim da relação.

"Isto foi gravado, o Quinaz estava num live ao mesmo tempo", começou por comentar um seguidor. "Isto é irónico, uma vez que neste momento eles já não estão juntos", acrescentou outro.

De referir que no programa o casal mostrou-se muito feliz e até falaram em filhos. Jéssica confessou que gostava de ser mãe daqui a cerca de cinco anos.

Sobre o alegado fim da relação, os rumores começaram já a circular na imprensa cor de rosa mas até à data ainda não houve nenhuma confirmação oficial.

De referir que Gonçalo Quinaz esteve este domingo na Madeira com Bruno Savate ao lado de Elma Aveiro, em trabalho. Entretanto, já regressou a casa.

