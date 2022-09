Cristiano Ronaldo foi considerado o jogador de futebol mais influente do Instagram no âmbito dos atletas que vão disputar o mundial de futebol de 2022.

O craque português ficou à frente de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe, de acordo com dados da Nielsen Sports.

CR7 teve um aumento de 48% de seguidores em 2021, arrecadando em média mais de 3,5 milhões de euros para a sua marca cada vez que faz uma publicação.

Logo após Cristiano Ronaldo, que lidera a lista de jogadores mais influentes do Instagram, segue-se Lionel Messi. O argentino é seguido por 360 milhões de pessoas, teve um crescimento de 38% nos últimos 12 meses e produz 2,6 milhões de euros por publicação.

Além de Messi, do trio de ataque do Paris St-Germain destacam-se ainda Neymar e Mbappé. Os jogadores estão em segundo, terceiro e quarto, respetivamente, cada um com uma média de mais de 1 milhão de euros por post.

