Dia de festa para a família de Cristiano Ronaldo!

O filho mais velho do jogador, Cristianinho, comemora esta segunda-feira, dia 17 de junho, o seu 14.º aniversário, uma data que o pai assinalou nas redes sociais com a partilha de uma fotografia com o primogénito.

"Nem acredito que já tens 14 anos, o tempo voa. Parabéns, meu parceiro! O pai ama-te muito", escreveu o jogador na legenda de uma fotografia onde os dois aparecem sorridentes.