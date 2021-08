Depois de ter regressado às redes sociais para explicar a sua ausência nos últimos dias, Dolores Aveiro fez uso da sua página de Instagram para assinalar a despedida de Cristianinho da ilha da Madeira.

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo desfrutou de uns dias de descanso no Funchal e esta segunda-feira foi dia de fazer as malas para regressar a Turim. Na chegada ao aeroporto, onde se despediu do neto, a avó babada registou um momento para as redes sociais.

"Até breve, meu amor! Ainda agora partiste mas já estou cheia de saudades. Beijinhos, meu amor", escreveu na legenda da fotografia partilhada com os fãs.

