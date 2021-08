Dolores Aveiro é uma presença assídua no Instagram, mas recentemente decidiu afastar-se da rede social. Depois de quase uma semana sem realizar partilhas, a matriarca regressou à plataforma esta segunda-feira, dia 2, para explicar a sua ausência.

"Gosto de estar aqui mas só quando me divirto, só quando tudo é leve e natural. As redes sociais estão tantas vezes pesadas, viraram muro de descarrego para pessoas amarguradas e tristes. Se não for para sorrir e trazer coisas positivas e acrescentar algo de útil na vida de alguém, não a utilize, faça uma pausa, desfrute da sua família e valorize o que realmente importa", atirou.

"Mais amor, minha gente, e sejam felizes com os seus como eu sou com os meus", rematou.

A ausência de Dolores Aveiro coincidiu com a polémica entre a filha Katia e o jornalista Luís Osório, que teceu duras críticas à irmã de Cristiano Ronaldo pela "extrema falta de tato" e "agressividade no modo como se aproveita dos holofotes". Sem papas na língua, Katia reagiu, acusando o jornalista de ser "um parasita, frustrado e nitidamente uma pessoa mal resolvida".

