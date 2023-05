Foi através das stories da sua página de Instagram que Cláudio Alegre comunicou a morte da avó.

De coração partido, o ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' começou por escrever: "Estou sem forças, estou triste, magoada e sem rumo. Ainda não acredito que perdi parte de mim. Dificilmente voltarei a estar bem tão cedo. Perdi a minha maior inspiração, perdi a minha guerreira, perdia a minha força. Eras a minhas alegria, eras a minha vontade de querer ser mais e melhor, eras um porto seguro e hoje sou um abraço sem rumo".

"Desculpa, avó, desculpa se eu não conseguir sorrir amanhã, desculpa se eu não conseguir fazer aquilo que tu tanto mais gostavas que eu fizesse. Vais-me fazer tanta falta! Ontem eu pedi muito, naquele hospital, para ires em paz, para ires para perto daqueles que já foram e que tu tanto sempre gostaste. Chegou a tua hora e acredita que foi e será muito difícil de aceitar que nos tenhas deixado num fechar de olhos. Avó, para mim serás eterna. Obrigado por todos os seus ensinamentos", completou.



Por sua vez, Cristiana Jesus, que já tinha contado na mesma rede social que estavam a passar por uma fase difícil com a familiar no hospital, decidiu prestar uma homenagem à avó do companheiro, Cláudio.

"Que mulher forte, que mulher coragem, que coração bonito. Adoro-a muito. Obrigada por tudo e por tanto. Um dia voltamos a dançar juntas", escreveu junto de um vídeo de ambas.

