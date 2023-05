Cláudio Alegre e Cristiana Jesus, ex-concorrentes do reality show 'Casa dos Segredos', estiveram no 'Em Família' no passado fim de semana. E foi durante a conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua que Cláudio ficou em pânico.

Isto porque Cristiana Jesus decidiu pregar uma partida ao companheiro, fingindo estar grávida.

A dada altura, os apresentadores perguntavam ao casal se queriam aumentar a família. "Já sou pai, já está bom assim", dizia Cláudio Alegre, referindo que não gostava de ser pai de novo. Por sua vez, Cristiana manteve-se 'séria' e fingiu que tinham uma novidade para partilhar em direto.

"Posso dizer uma coisa? Eu estou grávida", disse, deixando o companheiro em pânico. A TVI decidiu ajudar Cristiana a pregar a partida a Cláudio e até houve confettis. Mas não durou muito tempo e Cristiana acabou por revelar depois que estava a brincar.

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: Cristiana Jesus vive "sufoco" com avó no hospital: "Dói, dói muito"