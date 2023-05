Cristiana Jesus emocionou os seguidores do Instagram na noite de segunda-feira, 1 de maio, ao partilhar na rede social um desabafo através do qual relembra estar a viver uma fase difícil por ter a avó no hospital.

"Têm sido dias difíceis, entre fazer com que o Gui não sinta o nosso sufoco e ao mesmo tempo tentar continuar com a nossa vida e o nosso trabalho. Mas somos humanos", escreveu nos corredores do hospital que tem visitado com frequência.

"Somos gente. E todos os dias, cada vez que saímos daqui o nosso coração fica cada vez mais pequenino. Dói, dói muito", continuou a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Cristiana, recorde-se, é casada com Cláudio Alegre e o casal tem um filho em comum, Guilherme, que celebra três anos de vida em julho deste ano.



