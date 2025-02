Cristiano Ronaldo só há um... o melhor do mundo e mais nenhum! Pelos vistos, não é bem assim.

Gökmen Akdoğan, um jovem turco, faz sucesso nas redes sociais por ser muito parecido com o internacional português.

Gökmen soma 860 mil seguidores no Instagram e teve agora um frente a frente com Cristiano Ronaldo num jogo do Al-Nassr, tal como prova o vídeo que este partilhou.

"O Cristiano Ronaldo diz ao seu colega de equipa, Marcelo Brozović: 'Ele é parecido comigo' apontando para mim depois", escreveu Gökmen na legenda da publicação. Veja, abaixo, o momento.

