Os últimos meses, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, foram o grande destaque da recente publicação de Dalila Carmo na sua página de Instagram, onde partilhou uma reflexão que não passou despercebida aos fãs.

"A Covid faz muitos estragos mas do caos e da ruína nascem as idéias. Perdem-se paredes que achávamos que tínhamos, reduzem-se os afectos àqueles que realmente importam na nossa vida, definimos prioridades e o que é preciso para sermos felizes independentemente das dificuldades", começou por escrever na rede social.

"E há um dia, um momento, uma epifania, em que se percebe a imperatividade acerca da liberdade de poder participar, opinar, executar as nossas próprias idéias. Subtraindo visões empresariais e valorizando o conceito. Sem ele não se cria. Encontrar um lugar onde não sejamos penalizados por ter uma opinião ou sermos avaliados consoante critérios que não são representativos nem de qualidade, nem de empenho no trabalho. Um lugar onde as mulheres não tenham um prazo de validade e possam envelhecer sem medo porque a criatividade não tem prazo", acrescentou, afirmando de seguida: "Este ano fechou-nos algumas portas na cara mas em contrapartida já se começam a abrir alçapões! Sejam bem-vindos à construção da minha nova casa".

Uma reflexão que captou a atenção dos fãs mais atentos, que não tardaram em reagir. "Obrigada por esta mensagem tão profunda querida Dalila", comentou a também atriz Tássia Camargo. "És um exemplo para todos nós", lê-se ainda entre os comentários.

