O último balanço feito pelo Ministério da Saúde brasileiro apontava para 41.350 novos casos de contágio e 758 mortes por Covid-19, o que mantém o país um dos maiores reféns do novo coronavírus. Com isto, Susana Vieira, sendo uma das caras mais acarinhadas do público, decidiu deixar uma mensagem positiva aos fãs.

A atriz vestiu a 'camisola da esperança', na qual se pode ler a mensagem "calma... vai passar", assim mostra numa publicação realizada este sábado nas suas redes sociais.

Vale ainda referir que, desde o início da pandemia, o Brasil soma 3.846.153 pessoas infetadas e 120.262 vítimas mortais.

