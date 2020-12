Manuel Luís Goucha confidenciou que enfrenta um período de grande cansaço, agora que se aproxima a passos largos de uma grande mudança profissional, ao deixar as manhãs para conduzir as tardes da TVI. O novo programa estreia em janeiro e o apresentador revelou que vai desfrutar de uma semana de férias no Alentejo antes do arranque do projeto.

Esta sexta-feira, em conversa com a atriz Carla Vasconcelos, que foi convidada no 'Você na TV' para testar os seus dotes na cozinha a confecionar migas doces, Goucha chegou mesmo a confessar que não se importaria de ficar infetado com o novo coronavírus para que pudesse descansar durante duas semanas.

"Vou dizer uma coisa horrível. Não sei se diga... eu digo tudo, as pessoas compreendem", começou por dizer.

"Não tive nenhum dia de confinamento, trabalhei todos os dias. Sou do grupo de risco, tenho 65 anos. Confesso que quando estou naqueles períodos de muito cansaço, que é o caso, penso assim: se me garantissem que não tinha sintomas, nem me importava de ficar infetado porque assim ia de confinamento 15 dias para o Alentejo", afirmou.

O apresentador adiantou ainda que atualmente realiza testes à covid-19 todas as semanas.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha divide-se entre a sua casa em Sintra e a propriedade no Alentejo, que conta com uma área de 32 héctares.

