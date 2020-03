São muitas as figuras publicas que nos últimos tempos se têm juntado a iniciativas solidárias com vista a ajudar os que mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Nesse sentido, também Pedro Barroso deixou o seu lado solidário vir à tona juntando-se à iniciativa Vizinho Amigo.

"O movimento Vizinho Amigo foi criado a pensar naqueles que, nas circunstâncias em que vivemos hoje, correm mais perigo de vida do que nós. Surgiu com a principal missão de ajudar aqueles que fazem parte do grupo de risco e que, caso apanhem o vírus Covid-19, podem ter sintomas mais graves", começa por explica o ator nas suas redes sociais.

"De modo a impedir a propagação do vírus e a proteger a vida destas pessoas, estarei disponível para fazer as suas compras e entregá-las em sua casa", anuncia, mostrando-se assim disponível para fazer as compras de idosos ou pessoas em situações de risco.

"Não vamos deixar que situações como esta se repitam. Decidi abraçar e fazer parte deste projecto, ajudando na minha área de residência. São causas como estas que me fazem acreditar. Vamos cuidar uns dos outros. O futuro é de todos. Hoje sou eu, amanhã podes ser tu. Ajuda-me a partilhar o movimento e a ajudar os que mais precisam", completou.

