'Nunca o distanciamento social nos tornou tão próximos', este foi o lema que levou o chef Olivier da Costa a juntar-se à junta de freguesia de Santo António, em Lisboa, para distribuir refeições solidárias a idosos que se encontrem em situações de isolamento social.

"Hoje celebramos a entrega de mais 200 refeições. Em colaboração com a junta de freguesia de Santo António iremos devolver a esperança a muitos idosos necessitados. Em colaboração com a Sou Uma de Todas as Partes iremos chegar a muitas pessoas que sofrem de isolamento social, cujo a sua missão é transformar vidas, valorizando cada um com vista ao bem comum", anunciou Olivier nas suas redes sociais, formalizando assim a ajuda dos seus restaurantes nesta causa.

"(...) Em tempos de crise torna-se impreterível estar próximos de todos aqueles que vivem somente de solidariedade", destacou.

Perante o seu gesto solidários, foram muitos os famosos portugueses, amigos do chef, a aplaudirem a sua atitude. Rita Pereira, Rita Ferro Rodrigues, Luís Borges, Francisca Pereira, Jessica Athayde, Filomena Cautela, Iva Domingues e Sílvia Rizzo são apenas algumas das muitas celebridades que nos comentários da publicação manifestaram o orgulho que sentem no amigo.

