Isabela Cardinali e o namorado, Pedro Moreira, viram-se forçados a cancelar os próximos espetáculos do espetáculo onde ambos são protagonistas: Circus of Horrors.

"As datas previstas para a exibição do espetáculo Circus of Horrir em Rio Maior foram anuladas devido ao aumento de casos [de Covid-19] na zona. Também para nós é fulcral manter a saúde pública acima de tudo, bem como a qualidade do espetáculo que requer coreografias, trabalho de preparação e ensaios com antecedências sempre maiores do que duas semanas", realça a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Por fim, Isabela pede a todos os que já tinham comprado os seus bilhetes para os referidos espetáculos que solicitem a devolução dos mesmos junto das plataformas onde os adquiriram.

