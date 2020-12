A produção de 'Impeachment: American Crime Story' foi interrompida por causa de um caso positivo de Covid-19.

Uma fonte confirmou ao Page Six, esta sexta-feira, que as filmagens ficaram suspensas no início da semana, após o caso ter sido detetado durante uma triagem de rotina em conformidade com os protocolos de segurança.

Entretanto, a série ficará em pausa por causa do Natal e o trabalho irá recomeçar no próximo mês, como explicou ainda a fonte.

De referir que entre os atores que fazem parte do elenco de 'Impeachment: American Crime Story', Clive Owen vai interpretar Bill Clinton.

