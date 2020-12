Este fim de semana foi noticiada a morte da atriz brasileira Nicette Bruno após complicações da Covid-19. Em conversa com a revista Quem, numa entrevista anterior, a também atriz Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, contou que a mãe foi infetada por um "parente".

"Nós morávamos no mesmo condomínio. A mamã tinha a casa dela e eu a minha. Estava sempre com ela, éramos muito ligadas, fazíamos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controlo", começou por dizer, acrescentando de seguida que a mãe "recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado". "Infelizmente, transmitiu o vírus para ela", recordou.

Inicialmente, Nicette apresentou sintomas leves e ficou no seu quarto. No entanto, mais tarde, no quinto dia, o estado de saúde piorou e acabou por ser internada no hospital, em novembro.

Nos primeiros dias em que esteve no hospital, lembra Beth, uma enfermeira da família acompanhou Nicette e conseguiam fazer videochamadas. "A mamã estava um bocadinho assustada e aflita, o que é normal. Tanto o paciente como a família ficam assim. Ficamos numa situação de impotência. Por isso, a oração e o pensamento positivo eram o melhor que a gente podia fazer", recordou.

Beth Goulart estava otimista em relação à recuperação da mãe, como lembra ainda a publicação, mas Nicette Bruno acabou por morrer este domingo, dia 20 de dezembro. Tinha 87 anos.

