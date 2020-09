Alguns atores de 'Brooklyn Nine-Nine' recorreram à sua página de Instagram para lamentar a morte de Steve Grothe, um operador de áudio que trabalhou na série nas primeiras temporadas. O profissional morreu de complicações associadas à Covid-19. Tinha 52 anos.

"Acabei de descobrir que o Steve Grothe faleceu no início deste ano de Covid-19. Ele tinha 52 anos. Tenho boas lembranças dele no trabalho. Demos boas gargalhadas. As minhas mais profundas condolências à sua família e amigos", escreveu a atriz Melissa Fumero.

Por sua vez, Chelsea Peretti disse: "Descansa em paz, Steve Grothe. Espero que estejas a tomar o grande pequeno-almoço num lugar especial. [...] Envio amor para a família e amigos".

