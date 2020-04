A maioria aproveita para pôr a leitura, os filmes e as séries em dia. Os que têm filhos e/ou animais de estimação têm tido a oportunidade de lhes dedicar mais tempo. Entre as arrumações e os tachos, muitos aproveitam para treinar e alguns, com mais sorte, até o conseguem fazer ao ar livre, na varanda ou no terraço. Obrigados a permanecer em casa por causa da pandemia de COVID-19 que veio surpreender e mudar o devir do mundo, muitas figuras públicas portuguesas viram-se obrigadas a ter de reinventar o quotidiano.