O cantor Cauan Máximo, da dupla Cleber e Cauan, está internado nos cuidados intensivos, em "estado grave", por causa da Covid-19. A mais recente nota que foi partilhada na sua página de Instagram faz uma atualização sobre o estado de saúde do artista, referindo, ainda assim, que este "mantém-se estável".

Na mesma publicação, destacam também que o pai de Cauan, João Luiz Máximo, já tinha testado positivo para o novo coronavírus e está a "fazer tratamento em casa", e que agora a mãe do artista também está infetada.

"Infelizmente, hoje a mãe do Cauan (Shirlei Máximo) também testou positivo e está a fazer exames e uma avaliação médica neste momento", escreveram.

Antes de terminarem o comunicado, agradeceram a todos os fãs, amigos e à imprensa "pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil".

"Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas, o que é muito importante para a recuperação dele. Estamos confiantes na cura do nosso Cauan", concluíram.

