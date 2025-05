A jovem atriz Millena Brandão, de apenas 11 anos, morreu esta sexta-feira no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, Brasil.

A menina tinha recebido o diagnóstico de um tumor no cérebro com 5 cm depois de se ter dirigido ao hospital com fortes dores de cabeça. Pouco depois o seu estado piorou e esta chegou a sofrer 12 paragens cardiorrespiratórias.

Esta sexta-feira, o hospital confirmou a morte cerebral da jovem, seguido da confirmação por parte da família através do Instagram. "A nossa menina se foi", escreveram.

Millena participou na novela 'A Infância de Romeu e Julieta', no canal SBT e na série 'Sintonia' da Netflix.