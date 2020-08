Sensivelmente um mês depois de revelar que tinha sido diagnosticada com Covid-19, eis que Madalena Brandão está de regresso às redes sociais para dar uma grande novidade.

"Finalmente! Ao sétimo teste (4 positivos e 2 inconclusivos) recebi o tão esperado NEGATIVO", notou, sublinhando que sentiu um enorme alívio ao ver os resultados.

"Queria sempre trazer boas notícias, que semana após semana não chegavam. Essa foi a parte mais difícil! Vírus estranho este que, no meu caso, foi muito leve fisicamente, mas bastante desafiante emocionalmente", sublinhou.

"Sentia-me ótima fisicamente e só pensava em poder voltar ao trabalho e seguir com a minha vida. Estive muito focada em cuidar do meu corpo (exercício físico, alimentação saudável, suplementos e chás). Experimentei tudo o que sabia iria ajudar a reforçar o sistema imunitário. Nesta última semana percebi que o que me faltava mesmo fazer era aceitar a situação. Trabalhei muito nesse sentido e, coincidência ou não, o fim chegou!", disse ainda.

