Apesar de continuar internado no hospital, o cantor brasileiro Paulinho, da banda Roupa Nova, está a recuperar da Covid-19. Informação que foi adiantada pelo grupo musical em comunicado.

"Bom dia, galera, passando aqui para vos contar que o Paulinho continua internado, mas em boa recuperação e aguardar alguns exames. Continuem a mandar energias positivas e orações para ele. Um grande beijo e boa semana", disseram, esta segunda-feira, 23 de novembro, no Instagram.

De acordo com a imprensa local, o artista, de 68 anos, foi submetido a um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Paulinho contraiu o novo coronavírus durante a recuperação do transplante, feito no início de setembro.

