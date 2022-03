Courteney Cox fez parte de uma das séries mais aclamadas de sempre, 'Friends', na qual deu vida à icónica Monica Geller.

Embora muitos fãs ainda se lembrem de algumas das frases mais conhecidas da personagem, o mesmo não se aplica à atriz.

"Deveria ter visto as 10 temporadas antes da reunião [do elenco transmitido na HBO]. Quando me faziam perguntas eu era do género, 'não me lembro de ter estado lá'. Não me lembro de ter gravado muitos episódios", confessou a estrela em declarações ao Today.

"Vejo na televisão, paro e digo, 'meu Deus, não me lembro mesmo disto'. Mas é tão engraçado", confessa ainda.

