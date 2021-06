Ed Sheeran, Courteney Cox, Elton John e Brandi Carlile juntaram-se e cantaram o tema 'Tiny Dancer', dedicando o mesmo a Lisa Kudrow, a atriz que interpreta Phoebe em 'Friends'.

Aliás, na verdade cantaram a 'versão' de Tony Danza em homenagem a uma gafe da personagem Phoebe.

Num episódio de 'Friends' em que Rachel [Jennifer Aniston], Ross [David Schwimmer] e Phoebe discutem qual a música mais romântica de todos os tempos, Phoebe diz que é aquela que Elton escreveu para o tipo de 'Who’s the Boss?' (sitcom protagonizado por Tony Danza). De seguida, começa a cantar a referida música, mas distorcendo a letra. Em vez de “Hold me closer, tiny dancer”, canta “Hold me closer young Tony Danza”.

Entretanto, Lisa Kudrow já reagiu à dedicatória e agradeceu como se fosse a personagem Phoebe, com humor, fazendo um pequeno reparo.

