David Schwimmer, de 54 anos, partilhou esta sexta-feira, dia 4, na sua conta oficial de Instagram uma sequência de fotografias do elenco da série 'Friends'.

O ator celebrou desta forma a estreia do especial da série, 'Friends: The Reunion', que estreou no dia 27 de maio - na HBO Max.

No conjunto de imagens partilhadas, David Schwimmer compara o antes e depois do elenco, do qual fazem ainda parte Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Uma das imagens mostra o grupo abraçado no último episódio, de 2004, e outra o encontro para a gravação de 'Friends: The Reunion', em 2021.

Entre as restantes fotografias, disponíveis na galeria, vemos ainda a reunião virtual onde este tão aguardado regresso começou a ser planeado.

