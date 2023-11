Atualmente a viver uma temporada no Brasil, onde está a gravar a série 'Dona Beja', da HBO, Rita Pereira não aguentou as saudades da família e decidiu viajar para Portugal.

No Instagram, a atriz mostrou um vídeo do emotivo encontro com o filho e restantes familiares.

"Não aguentei mais as saudades. Acordei, corri para o aeroporto, comprei a passagem e vim abraçar a minha família. Por poucos dias mas cada segundo vale a pena", disse na legenda do vídeo que pode ver abaixo. "O grito da minha mãe é ótimo", comentou, por fim.

Leia Também: Rita Pereira "experimenta frutos novos". A reação